Dakar, Etapa 4, Mário Franco em destaque: “Um dia muito positivo”

Ao sexto dia do Dakar 2025, uma etapa isenta de percalços para a dupla Mário Franco/Rui Franco. Os primos conquistaram um brilhante 14º lugar na categoria Challenger – 9º entre os participantes no W2RC.

A capacidade de superação produziu resultados e, finalmente, com um dia sem sobressaltos, a dupla Mário Franco/Rui Franco conquistou, na quarta etapa, um resultado condizente com as suas ambições: 14º melhor tempo entre os protótipos SSV da categoria Challenger – 9º entre as equipas participantes no W2RC. Depois de terem começado o Dakar na última posição, os primos Franco já ocupam a 29ª posição da classificação geral.

“Um dia muito positivo, sem nenhum problema”, afirmou Mário Franco. “Admito que mudei um pouco o ‘mindset’. Andei mais solto, menos preocupado com os furos e, a verdade, é que correu tudo muito bem. Até o carro estava perfeito para as condições que encontrámos. Por isso, estou bastante satisfeito com a etapa de hoje. Amanhã, vamos tentar manter o ritmo e evitar os azares, para iniciarmos a segunda semana na melhor posição possível”.

Com os mecânicos e os carros de assistência impedidos de entrar no bivouac no final desta etapa, Mário e Rui Franco assumiram as despesas da manutenção do X-Raid YZX 1000R, substituindo uma transmissão e dois pneus, por mera precaução.