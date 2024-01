Dakar, Etapa 4: Mário Franco e Daniel Jordão com dia menos positivo | AutoSport

A equipa Franco Sport viveu ontem um dia menos positivo no Dakar. Depois de um excelente início de setor seletivo da etapa que levou a comitiva da 46ª edição do Rali Dakar até Al-Hofuf, Mário Franco e Daniel Jordão, que ocupavam o 8º lugar a meio dos 299 quilómetros disputados ao cronómetro, foram vítimas de um percalço já muito perto do final que não lhes permitiu terminar sem o apoio da assistência.

“Atacámos muito, vínhamos muito depressa, mas estáveis a gerir bem a corrida, tivemos um furo ao quilómetro 60, mas mesmo assim vínhamos bem, a tirar muito prazer da condução, a explorar mais o carro e a conhecê-lo melhor quando, a 34 quilómetros do fim, tivemos um percalço no carro que deitou tudo a perder. Tivemos umas horas à espera do camião de assistência, que nos iria rebocar. Não conseguimos concretizar o final da etapa pelos nossos próprios meios. O camião da X-Raid rebocou-nos até ao controlo horário e depois trouxe-nos para o bivouac onde se fez a assistência. Vamos ver como se porta hoje o carro nas dunas. Vamos ver como nos vamos sentir. Espero poder dar boas notícias”, explicou Mário Franco, piloto que aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 se encontra a disputar a categoria Challenger.

Hoje disputa-se a quinta etapa do Rali Dakar 2024 que vai marcar a entrada dos concorrentes no desafiante Empty Quarter. Serão cumpridos 118 km de especial dos 727 km totais, entre trilhos de areia e dunas sendo que apenas alguns concorrentes conseguirão chegar ao acampamento em Shubaytah antes do pôr do sol.