Dakar, Etapa 4, Maria Luís Gameiro: “Etapa correu-nos muito bem, bom ritmo e recuperamos posições”

Maria Luís Gameiro demonstrou uma performance robusta e em crescendo na primeira metade da etapa maratona do Dakar, concluindo o percurso com um resultado positivo. A piloto portuguesa, ao lado da navegadora Rosa Romero, terminou a Etapa 4 na quadragésima segunda posição, um feito que lhe permitiu ascender onze lugares na classificação geral, posicionando-se agora na quadragésima posição na categoria Ultimate. Este desempenho solidifica a sua trajetória no Dakar, caracterizada por uma progressão constante e fiável.

Progresso consistente

A dupla Maria Luís Gameiro e Rosa Romero iniciou a etapa com um andamento regular, pautado por um ritmo de adaptação à exigência inerente à maratona. Esta fase da prova é particularmente desafiante, uma vez que o risco mecânico é amplificado pela impossibilidade de recorrer a mecânicos ou a um número ilimitado de peças sobressalentes. Nos quilómetros iniciais, Maria Luís conseguiu inclusivamente rodar entre os quarenta primeiros, evidenciando uma boa sintonia com o seu MINI JCW T1+ e uma leitura assertiva do terreno, sempre imprevisível.

A meio da etapa, a dupla enfrentou uma fase mais exigente, que resultou na perda de algum tempo. A quantidade considerável de pó encontrada dificultou substancialmente a pilotagem em terrenos já de si desafiadores. Contudo, a verdadeira demonstração de resiliência surgiu no último terço dos 452 quilómetros cronometrados, onde Maria Luís efetuou uma recuperação notável, voltando a ganhar tempo e a finalizar com um resultado bastante positivo. A capacidade de concluir a etapa sem problemas mecânicos significativos, com o MINI JCW T1+ em perfeitas condições e a dupla mentalmente forte, sublinha a importância deste desempenho. Ainda durante a prova, Maria Luís prestou assistência ao companheiro de equipa Guillaume De Mévius, parando brevemente para lhe ceder óleo de embraiagem. Apesar de um ligeiro percalço na navegação, a equipa rapidamente encontrou o caminho correto, demonstrando capacidade de resposta.

Após a conclusão da etapa, Maria Luís Gameiro manifestou grande satisfação com o resultado alcançado e o ritmo evidenciado. A piloto destacou a importância de ter evitado furos e problemas mecânicos, garantindo que o MINI está preparado para a segunda metade da etapa maratona. “Esta etapa correu-nos muito bem. Conseguimos recuperar algumas posições e mostrar um ritmo bom, sem incorrer em riscos excessivos e, acima de tudo, sem danificarmos o nosso MINI”, afirmou. Reconhecendo a dureza da etapa e a dificuldade imposta pelo pó, que reduziu a visibilidade por cerca de 180 quilómetros, Maria Luís realçou a capacidade da equipa em superar mais esta adversidade.

Com a primeira metade da maratona concluída, um marco crucial no Dakar, a progressão na classificação geral de Maria Luís Gameiro reflete não só o desempenho atual, mas também a consistência acumulada ao longo dos quatro dias de uma das provas mais exigentes do mundo. A dupla irá defrontar agora a Etapa 5, a segunda metade da maratona, que compreende 356 quilómetros até ao reencontro com a equipa em Hail. O facto de o MINI se encontrar em ótimas condições e a equipa estar mentalmente robusta são fatores determinantes para os desafios que se avizinham.