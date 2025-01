Dakar, Etapa 4, Luís Portela Morais mantém-se no Top 10

Luís Portela Morais terminou mais uma jornada do 47º Rally Dakar com o piloto do bp Ultimate Adventure Team a superar todas as adversidades, concluindo a especial no 13º lugar da classificação Challenger.

Aos comandos do protótipo G-ECKOe navegado por David Megre, Luís Portela Morais tem enfrentado diversas dificuldades, muito devido às limitações de treino na sequência do tempo que esteve parado por situações de saúde. Ainda assim, tem realizado a corrida de forma muito consistente, mantendo o foco no objetivo principal da equipa que é chegar ao fim da corrida.

Desta forma, a dupla portuguesa mantém-seno Top 10 da classificação da categoria Challenger ocupando, neste momento, o oitavo lugar da geral.Hoje os pilotos enfrentam mais um desafio no Rali Dakar, pois iniciou-se a primeira parte de uma jornada maratona onde no final deste primeiro dia os concorrentes terão apenas uma hora e meia para trabalhar nas suas máquinas sem ajuda da sua equipa de assistência.

Amanhã será cumprida a quinta etapa do Rali Dakar 2025 que conta com um percurso desenhado entre Alula e Hail onde serão executados 428km cronometrados. Os pilotos terão de enfrentar pistas muito rápidas desde o início, no entanto, o ritmo diminuirá quando a corrida atingir solo arenoso. Em seguida, o mosaico de paisagens nesta etapa conduzirá a terrenos pedregosos nos arredores de Hail.