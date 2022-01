Dakar, Etapa 4: Luís Portela Morais de regresso ao Top 10 | AutoSport

Luís Portela Morais voltou a demonstrar um bom andamento ao terminar na décima posição a quarta etapa do Dakar 2022, composta por 465 km cronometrados sendo por isso a mais longa desta edição da corrida. Depois de um dia de ontem azarado, o piloto da BP Ultimate SSV foi o 39º SSV T4 a partir para a especial e tinha pela frente uma dura tarefa no sentido de ultrapassar concorrentes mais lentos. No entanto, a dupla portuguesa imprimiu desde logo um andamento rápido que lhe permitiu recuperar várias posições logo no início do troço tendo registado o 12º tempo no quilómetro 80.

Navegado por David Megre, Luís Portela Morais sobe agora ao 12º posto da classificação geral: “a etapa de hoje foi bastante longa, mas correu muito bem. Finalmente conseguimos fazer uma etapa limpa sem qualquer tipo de problema ou erros. Estamos muito contentes. Tivemos uma experiência nova que foi guiar à noite no meio do deserto. Foi aterrador, mas o David fez uma navegação espetacular e não falhámos nada. Para já estamos satisfeitos com os resultados e amanhã queremos voltar a fazer uma etapa sem erros para cumprir o nosso objetivo que é chegar ao final do Dakar”, revelou Luís Portela Morais.

A quinta etapa do 44º Rali Dakar será mais uma jornada em círculo que se realiza em torno de Riyadh. Na especial, que será composta por um troço cronometrado de 346km, os concorrentes vão enfrentar uma especial onde os trilhos de terra, salpicados de pedra, colocarão os pilotos à prova. Terão que ainda pela frente uma longa seção de dunas, que se estende por quase 80 km, e que os poderão levar a cometer erros.