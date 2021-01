Dakar, Etapa 4: José Marques: O dia do sistema de aviso anti-colisão

Pela primeira vez desde que iniciaram o Dakar, Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) não ganharam posições. Desta feita mantiveram o 41º lugar em que já estavam. José Marques contou-nos como foi o dia: “Hoje tivemos uma especial típica do Dakar. Especial ‘curta’ de 336 km e ligações grandes 230 e 250 km. O Setor Seletivo foi na generalidade muito rápido com médias elevadas, onde se andava durante muito tempo a fundo. No entanto tivemos de atravessar uma secção de dunas algo complicada, mas não muito perigosa. Mais uma vez fiquei impressionado como conseguimos superar o Erg com tanta facilidade. Nem sequer tivemos ameaço de atascanço, mas vimos alguns concorrentes em dificuldades. Para o final a navegação ficou ‘artificialmente’ difícil, com a organização a jogar às escondidas, colocando waypoints de controlo (que não aparecem no GPS) de forma a fazer-nos andar às voltas só para dificultar a navegação. Apesar de apanharmos várias vezes concorrentes em sentido contrário, que vinham à procura do waypoint, o sistema de aviso anti-colisão do GPS ERTF funcionou muito bem, e não houve sustos”.