Dakar, Etapa 4, João Ferreira segura Top-10… apesar de dois furos

No dia de amanhã, os pilotos deixam Al’Ula em direção a Ha’il, local onde já vão ter à espera as suas equipas de assistência. Na sexta-feira, pilotos e máquinas cumprem o merecido dia de descanso.

João Ferreira e Filipe Palmeiro tiveram hoje um dia menos positivo no Dakar Rally 2025. Ao volante do Mini JCW 3.0d da X-Raidl, o piloto de Leiria conseguiu garantir o 9.º lugar da geral, apesar de ter sofrido dois furos e alguns problemas elétricos na sua viatura. A etapa maratona continua amanhã e, neste momento, os pilotos e navegadores estão a trabalhar nas suas máquinas, sem o apoio das suas equipas de assistência: “Não foi de todo uma especial fácil para nós. Temos conseguido até aqui fugir aos problemas, mas hoje sofremos alguns problemas elétricos ao qual se juntaram dois furos que nos atrasaram um bocadinho na classificação geral. Segurámos o nono lugar da Geral, o que acaba por ser a única coisa positiva do nosso dia. Estamos a preparar o carro sem a equipa de assistência para enfrentar o segundo dia de etapa de maratona, antes do merecido descanso em Ha’il”afirmou o jovem piloto.

