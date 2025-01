Dakar, Etapa 4, João Dias: “muitos pilotos para ultrapassar em pista…”

João Dias e Gonçalo Reis foram quintos classificados na etapa desta quarta-feira do Rally Dakar’25, um percurso com 415km cronometrados que ligou Al Henakiyah a Alula, por entre as areias do deserto da Arábia Saudita, a segunda parte de uma longa Etapa-Maratona, em mais um desafio à superação nesta primeira semana de prova.

“Conseguimos impor o nosso ritmo e fizemos uma etapa muito positiva, com segurança, e com muitos pilotos para ultrapassar em pista e especialmente pela importância que era não ter problemas nesta especial Maratona” apontou João Dias na chegada ao bivouac em Alula.

“Era uma etapa com alguma navegação, difícil, mas o Gonçalo esteve muito bem e o carro correspondeu ao ritmo que procuramos colocar em pista, e estamos de alguma forma satisfeitos com o que conseguimos fazer. Acima de tudo dá-nos a confiança que necessitamos para o muito que ainda temos pela frente e faz jus ao que é o nosso andamento” acrescentou o piloto.

Numa Etapa Maratona era importante a gestão do Can-Am e isso foi conseguido. “A equipa tem estado muito bem e a nossa assistência tem conseguido dar uma resposta capaz a todas as exigências de uma prova como esta” realça David Vieira, Team Manager da Santag Racing.

Amanhã, quinta-feira, segue-se nova a etapa, com partida em Alula e chegada a Hail, com 428km cronometrados, mais uma vez com areia, muita pedra e dificuldades para toda a caravana do Dakar.