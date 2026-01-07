Dakar, Etapa 4: Henk Lategan vence e assume liderança da geral

Henk Lategan, piloto da sul-africano da Toyota dominou a 4ª etapa, com Nasser Al Attiyah e Marek Goczał a completarem o pódio numa tirada marcada por muita reviravoltas. A 4ª etapa do Rali Dakar 2026, disputada em torno de AlUla, foi palco de uma intensa luta pelo comando entre Toyota, Dacia e Ford, culminando na vitória categórica de Henk Lategan, que assumiu igualmente a liderança geral da prova.

Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Hilux Gr/Gazoo Racing W2RC) foram os mais rápidos na primeira metade da etapa maratona desta semana, bateram Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) por 7m03, com a família Goczal em grande: Marek Goczal / Maciej Marton (Toyota Hilux/Energylandia Rally Team) foram terceiros a 14m15s, na frentec de Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Toyota Hilux/Energylandia Rally Team), com Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) em quinto a 17m54s. Michal Goczal / Diego Ortega Toyota Hilux (Energylandia Rally Team T1+) completou o dia perfeito da família polaca com o sexto posto a 19m53s da frente. João Ferreira / Filipe Palmeiro Toyota Hilux IMT Evo/Toyota Gazoo Racing SA) foram apenas 17º a mais de meia hora da frente.

Na classificação geral, muitas mudanças. Henk Lategan dá um salto incrível na classificação geral, de 11º a um quarto de hora da frente, para líder da prova com 3m55s de avanço para Nasser al Attiyah, que hoje foi segundo na tirada.

Mattias Ekström / Emil Bergkvistb (Ford Raptor/Ford Racing) mantiveram o terceiro lugar da geral, mas estavam a pouco mais de um minuto e agora estão a 13m00s dos novos líderes.

Algo semelhante sucedeu a Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor/Ford Racing) que mantiveram a posição mas passaram de distar pouco mais de três minutos e meio da frente, para estarem agora a quase dezasseis!

Grande dia também para Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century CR7/Century Racing Factory Team), que eram ontem oitavos e hoje são quintos, embora um pouco mais longe da frente, agora 16m53s.

Bom dia também para Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA), que eram nonos e agora são sextos a 18m19s dos líderes.

Já Nani Roma / Alex Haro Ford Raptor/Ford Racing) tiveram um dia fraco, já que caíram do quinto para o sétimo posto da geral .

Sébastien Loeb era 12º a 16m50s do líder e subiram hoje quatro posições, para oitavo, agora a 19m57s da frente.

Eryk Goczal subiu de 13º para nono, e a fechar o top 10 está agora Cristina Gutierrez / Pablo Moreno (Dacia Sandrider) caindo do sétimo para o décimo lugar.

Dia menos bom, de novo, para João Ferreira, que caiu duas posições, de 15º para 17º da geral.

Muito pior estiveram Martin Prokop / Viktor Chyτκα (Ford Raptor/Orlen Jipocar Team) que terminaram o dia de ontem a 26 segundos da frente e hoje caíram para a 15ª posição a mais de meia hora da frente.

Outro dia negativo tiveram Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider) que eram sextos ontem a 5m16s e hoje são 12º a 26m16s.

Filme do dia

A jornada começou com contratempos para Carlos Sainz, que perdeu mais de cinco minutos logo nos primeiros quilómetros. Sébastien Loeb chegou a registar o melhor tempo inicial, mas rapidamente Mattias Ekström e Henk Lategan se destacaram.

O sul-africano da Toyota Gazoo Racing W2RC impôs um ritmo forte ainda na primeira centena de quilómetros e, a meio da especial, já liderava com margem superior a um minuto sobre Nasser Al Attiyah. Pelo caminho, Guillaume de Mévius foi forçado a parar com problemas mecânicos no Mini.

Lategan impõe autoridade

À medida que o percurso avançava pelos planaltos e desfiladeiros de AlUla, Lategan reforçou a sua vantagem, chegando a ultrapassar 11 adversários em pista. Com uma condução precisa e sem erros, acumulou mais de oito minutos de vantagem sobre Al Attiyah, enquanto Loeb e Ekström perdiam tempo precioso.

Entretanto, Yazeed Al Rajhi, vencedor da edição de 2025, abandonou o dia – vamos ver se a prova – por avaria mecânica, e o americano Mitch Guthrie, que abria a estrada como líder do rali, viu desvanecer-se a curta vantagem de 26 segundos que trazia à partida, perdendo mais de 40 minutos. O ‘presente’ de ontem estava bem ‘envenenado’…

Triunfo dominante para a Toyota

No final da tirada, Mathieu Serradori chegou a deter o melhor tempo provisório, mas Henk Lategan confirmou a superioridade ao cruzar a meta como vencedor da etapa, com 7 minutos e 3 segundos de vantagem sobre Nasser Al Attiyah (Dacia) e 14 minutos e 15 segundos sobre o polaco Marek Goczał, o melhor piloto privado. O top‑5 ficou completo com Eryk Goczał e Sébastien Loeb, seguidos por Toby Price, Brian Baragwanath, Saood Variawa e Mathieu Serradori.

Nova ordem na classificação geral

Com este resultado, Lategan passa a liderar o Dakar com 3m55s sobre Al Attiyah e 13 minutos sobre Ekström, garantindo à Toyota o estatuto de quarto construtor diferente a vencer uma etapa nesta edição, depois de Mini, Dacia e Ford.

Apesar de ainda não terem conquistado uma vitória, os Dacia Sandrider mantêm todos os quatro carros dentro dos 12 primeiros lugares da geral. Não arriscam muito e com isso fogem dos problemas, podendo beneficiar disso mais lá para a frente. Al Attiyah ocupa o segundo posto, seguido dos seus colegas de equipa Loeb (8º), Cristina Gutiérrez (10ª) e Lucas Moraes (12º).

O rali prossegue com a segunda parte da etapa maratona, onde os pilotos terão de preservar as máquinas sem assistência mecânica antes da chegada a Ha’il, numa fase potencialmente decisiva para o desfecho desta edição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool