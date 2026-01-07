Dakar, Etapa 4: Henk Lategan assume liderança após “roleta russa nas pedras”
HenK Lategan quebrou a sequência de furos e ganha confiança com estratégia mais agressiva na pista…
O sul-africano Henk Lategan conquistou a vitória na 4ª etapa do Rali Dakar, disputada em torno de AlUla, e assumiu a liderança geral da prova, com 3 minutos e 55 segundos de vantagem sobre Nasser Al Attiyah. O piloto da Toyota Gazoo Racing W2RC superou o rival da Dacia por 7 minutos e 3 segundos, num dia em que decidiu arriscar após vários contratempos nas jornadas anteriores.
Lategan revelou ter enfrentado um início de rali extremamente desafiante devido a uma sucessão de furos, mas a mudança de abordagem está para já a ser recompensada: “Ontem terminámos o dia com um total de nove furos. É inacreditável. Acho que é um recorde em três dias. Estava completamente perdido. Não sabia o que fazer nas zonas de pedras — se devia abrandar, atacar ou não. Hoje decidi esquecer tudo isso e simplesmente ir em frente. É uma lotaria, de qualquer forma”, disse o piloto que arriscou e teve, desta vez, sorte em não furar, com isso a refletir-se de imediato na sua classificação.
