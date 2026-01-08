Dakar, Etapa 4: Família Goczał em grande: objetivo é monopolizar o pódio
Não há-de ser tarefa fácil, mas ambição é algo que não falta à simpática família polaca: “O nosso objetivo é ocupar os lugares do pódio; a ordem exata é irrelevante.” Esta tem sido a modesta e realista, porque se trata de etapas – à geral seria outra ‘música’ – aspiração da família polaca Goczał desde que corre junta no Dakar, desde a competição de SSV em 2023.
A abordagem centrada no coletivo marcou a trajetória da formação, que construiu um percurso sólido em diferentes categorias da prova.
Ascensão nos SSV e estatuto de família vencedora
O mais jovem membro do clã, Eryk, ainda não tinha carta de condução quando o seu pai, Marek, liderou o caminho em 2022, somando seis vitórias em etapas a caminho do quarto lugar da geral, enquanto o tio, Michał, conquistou duas especiais e terminou em quinto. Considerado um verdadeiro “menino prodígio”, Eryk não desiludiu na época de estreia seguinte, garantindo o título da classe e quatro vitórias em etapas, ao passo que o pai e o tio acrescentaram mais três triunfos ao registo familiar.
No total, a aventura da família Goczał na classe de protótipos leves fechou com 15 vitórias em etapas.
Aposta nos Toyota Hilux e salto para a categoria Ultimate
Nesta edição, a equipa Energylandia decidiu dar um salto de ambição, adquirindo três Toyota Hilux com o objetivo de lutar pela glória na categoria Ultimate. As primeiras prestações entre a elite têm sido auspiciosas, com forte presença nas posições cimeiras e ritmo competitivo face aos principais favoritos.
Destaque na etapa 4 e consistência na geral
Na quarta etapa, a família Goczał colocou três carros entre os seis primeiros: Marek terminou em terceiro, a 14’15’’ de Henk Lategan, Eryk foi quarto, a 17’36’’, e Michał fechou em sexto, a 19’53’’. O mais jovem elemento do trio é também o melhor classificado na geral, ocupando o nono lugar, a 21 minutos, com os restantes membros da família igualmente dentro do top 15.
Ambição máxima ainda em construção
Embora estes resultados ainda não coloquem a formação polaca ao nível dos principais candidatos ao título, o desempenho até aqui alimenta as suas ambições maximalistas. A consistência demonstrada e a capacidade para discutir lugares de topo reforçam a ideia de que a família Goczał está em clara trajetória de afirmação na categoria Ultimate do Dakar.
FOTO Facebook Energylandia Rally Team
