Dakar, Etapa 4: Eryk Goczal regressa aos triunfos entre os T4 | AutoSport

Eryk Goczal/Oriol Mena (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo) da Energylandia Rally Team repetiram o triunfo da etapa 1 do Dakar 2023, ao terminarem o dia de hoje com o tempo de 5:18:41s, menos 3 minutos e 29 segundos do que Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am), os segundos classificados. O jovem polaco esteve à frente dos acontecimentos na fase inicial da etapa, mas Yasir Seaidan/Alexey Kuzmich (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) passou para a frente da tabela de tempos e foi uma ameaça à vitória. O piloto saudita da South Racing Can-Am perdeu muito tempo na fase final da etapa e terminou apenas no quinto lugar da classificação, a 9:16s dos vencedores. Também Rodrigo Luppi De Oliveira/Maykel Justo (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) estive em evidência durante o dia de hoje e à semelhança da dupla Seaidan e Kuzmich, perderam tempo nos últimos quilómetros da etapa, terminando à frente destes no quarto posto e a 7:35s de Goczal/Mena.

A fechar o pódio da classificação da etapa, ficaram Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team).

O vencedor de ontem e pai de Eryk, Marek Goczal, navegado por Maciej Marton no BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo da Energylandia Rally Team, perdeu muito tempo ainda numa fase inicial e no momento em que é escrito este artigo, ocupa o 18º posto da classificação da etapa, a 45:50s do tempo dos vencedores.

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA, AQUI

(em atualização)

Filme da etapa

Depois de 48 km da etapa 4 do Dakar 2023, Eryk Goczał, o mais jovem vencedor de uma etapa do Dakar, passava com o segundo melhor tempo, 2 minutos e 14 minutos atrás de Yasir Seaidan. O piloto polaco tinha uma vantagem de aproximadamente 40 segundos sobre Gerard Farrés. O dia estava a revelar-se mais complicado para o pai de Eryk, Marek Goczał, que por esta altura tinha já perdido quase 5 minutos para o líder.

Depois de 134 km, Yasir Seaidan mantinha-se na frente do pelotão dos T4, mas apenas 8 segundo à frente de Eryk Goczał. Em terceiro lugar, Rodrigo Luppi de Oliveira passou pelo ‘check point’ a pouco mais de dois minutos. Gerard Farrés estava a mais de três minutos. Com o desenrolar da etapa, Seaidan perdeu mais de 5 minutos para de Oliveira, que por sua vez também perdeu tempo, permitindo a Eyrk Goczal passar a liderar a etapa perto do final, à frente de Gerard Farrés e o seu tio Michał Goczal.