Dakar, Etapa 4: Eryk Goczał destaca quarto lugar apesar de ter estado doente antes da partida
Jovem polaco alcança o seu melhor resultado na categoria Ultimate e elogia desempenho familiar
O polaco Eryk Goczał terminou a 4ª etapa do Rali Dakar 2026, disputada em formato maratona em torno de AlUla, na quarta posição, logo atrás do seu pai, Marek Goczał. O resultado representa o melhor desempenho de ambos na categoria Ultimate, com o tio, Michal Goczał, a completar uma notável jornada familiar ao registar o sexto melhor tempo do dia.
Apesar da boa classificação, Eryk revelou ter enfrentado dificuldades físicas antes da partida: “A etapa foi muito difícil para mim porque estive doente mesmo antes do início. Conduzimos de forma cautelosa durante a primeira metade da especial até voltarmos a sentir‑nos confortáveis e decidirmos que era altura de atacar. Tivemos apenas um furo, mas parámos imediatamente para trocar a roda, por isso penso que será fácil de reparar, e tenho dois pneus suplentes prontos para amanhã. O carro está em bom estado.”
Com o carro em perfeitas condições e a motivação reforçada, Eryk Goczał segue confiante para a segunda parte da maratona, onde o principal desafio será conservar o ritmo e a mecânica sem apoio das equipas de assistência.
