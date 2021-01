Dakar, Etapa 4: Dmitry Sotnikov distancia-se

Dmitry Sotnikov(Kamaz) soma e segue ao vencer hoje a quarta etapa do Dakar, triunfando em todas as que se realizaram até ao momento. Bateu o seu colega de equipa na Kamaz, Andrey Karginov por 10′ com o bielorusso Aliaksei Vishneuski (MAZ) a 14’s. Martin Macik (MAZ) foi quarto as só perdeu 22s o que significa que na classificação geral Dmitry Sotnikov (Kamaz) tem agora 26m22s de avanço para Martin Macik (MAZ) que subiu de quarto para segundo devido aos problemas de Siarhei Viazovich (MAZ), que era segundo ontem, mas numa reviravolta dos acontecimentos, foi hoje atingido por problemas mecânicos sérios. O bielorrusso, vencedor da etapa de ontem vai perder entre uma a duas horas, o tempo que demorar a reparar o seu MAZ que ainda não terminou a etapa.

Anton Shibalov (Kamaz) é terceiro a 26m57 e está numa boa luta com Martin Macik, Airat Mardeev (Kamaz) é quarto a 48m21s da frente, com o checo Ales Loprais (Praga) em quinto a 51m40s. Segue-se o chileno Ignacio Casale (Tatra), a 56m56s, Martin Van Den Brink (Renault) a 1h13m 57s.