Dakar, Etapa 4, Challenger: líder em dificuldades, portugueses sobem posições

Nos Challenger, Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max/Vertical Motorsport) venceram a etapa de hoje 2m29s na frente de Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) com Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 Max BBR Motorsport) em terceiro a 4m06s. Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) foram quintos e Pedro Goncalves / Hugo Magalhaes (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) 16º.

Na geral, Yasir Seaidan / Xavier Flick (Mmp Can Am/Team Race World) que hoje perderam muito tempo, mantiveram a liderança, mas agora com apenas 54s de avanço para Pau Navarro que subiu de quarto para segundo.

Com o triunfo de hoje, Nicolás Cavigliasso subiu ao terceiro lugar da geral vindo da sexta posição.

Puck Klaassen / Augusto Sanz (Grallyteam G-Ecko Ktm X-Bow Powered By G Rally Team) que era segunda ontem, caiu para o sétimo lugar a 39m01s da frente.

Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (Brp Can-Am Maverick Xrs/Bbr Motorsport) que ontem fechava o pódio, caiu uma posição.

Entre os portugueses, Pedro Goncalves / Hugo Magalhaes (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) eram sétimos, subiram ao sexto posto e Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) eram ontem 14º subiram à 11ª posição.

Nicolás Cavigliasso conquistou a vitória na 4ª etapa do Rali Dakar 2026 na classe Challenger, superando Pau Navarro por 2 minutos e 29 segundos. O argentino, campeão em título do W2RC, assumiu a liderança no quilómetro 234 e manteve a vantagem até à meta.

A jornada foi marcada por múltiplas mudanças de liderança. Ignacio Casale começou forte, controlando o comando até ao quilómetro 122, onde Pau Navarro o ultrapassou. Contudo, o espanhol não conseguiu manter a pressão, cedendo para Cavigliasso no meio da especial.

Entretanto, Paul Spierings, vencedor do prólogo, abandonou a prova no quilómetro 81, enquanto Puck Klaassen, vencedora da etapa anterior, foi forçada a parar no quilómetro 132 com avarias mecânicas.

Pressão até ao final

Nos últimos quilómetros, Yasir Seaidan aproximou-se perigosamente de Navarro, chegando a ficar apenas 43 segundos atrás na classificação virtual. Contudo, o saudita perdeu terreno na reta final, permitindo que Navarro consolidasse a segunda posição.

Dania Akeel completou o pódio em terceira posição, aproveitando uma etapa sem contratempos após ter enfrentado problemas mecânicos e furos nos dias anteriores.

Quinto vencedor diferente

O resultado de Cavigliasso marca um fenómeno notável na classe Challenger: cada etapa desta edição tem tido um vencedor diferente. Até ao momento, já ganharam: Prólogo: Paul Spierings; Etapa 1: David Zille; Etapa 2: Lucas del Río; Etapa 3: Puck Klaassen; Etapa 4: Nicolás Cavigliasso. Este equilíbrio competitivo reflete uma classe Challenger particularmente aberta, onde múltiplos pilotos possuem capacidade para vencer, tornando o desfecho final impredizível.

Foto Facebook BBR Motorsport