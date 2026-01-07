Dakar, Etapa 4, Challenger: líder em dificuldades, portugueses sobem posições
Nos Challenger, Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max/Vertical Motorsport) venceram a etapa de hoje 2m29s na frente de Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) com Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 Max BBR Motorsport) em terceiro a 4m06s. Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) foram quintos e Pedro Goncalves / Hugo Magalhaes (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) 16º.
Na geral, Yasir Seaidan / Xavier Flick (Mmp Can Am/Team Race World) que hoje perderam muito tempo, mantiveram a liderança, mas agora com apenas 54s de avanço para Pau Navarro que subiu de quarto para segundo.
Com o triunfo de hoje, Nicolás Cavigliasso subiu ao terceiro lugar da geral vindo da sexta posição.
Puck Klaassen / Augusto Sanz (Grallyteam G-Ecko Ktm X-Bow Powered By G Rally Team) que era segunda ontem, caiu para o sétimo lugar a 39m01s da frente.
Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (Brp Can-Am Maverick Xrs/Bbr Motorsport) que ontem fechava o pódio, caiu uma posição.
Entre os portugueses, Pedro Goncalves / Hugo Magalhaes (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) eram sétimos, subiram ao sexto posto e Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) eram ontem 14º subiram à 11ª posição.
Filme do dia
Nicolás Cavigliasso conquistou a vitória na 4ª etapa do Rali Dakar 2026 na classe Challenger, superando Pau Navarro por 2 minutos e 29 segundos. O argentino, campeão em título do W2RC, assumiu a liderança no quilómetro 234 e manteve a vantagem até à meta.
A jornada foi marcada por múltiplas mudanças de liderança. Ignacio Casale começou forte, controlando o comando até ao quilómetro 122, onde Pau Navarro o ultrapassou. Contudo, o espanhol não conseguiu manter a pressão, cedendo para Cavigliasso no meio da especial.
Entretanto, Paul Spierings, vencedor do prólogo, abandonou a prova no quilómetro 81, enquanto Puck Klaassen, vencedora da etapa anterior, foi forçada a parar no quilómetro 132 com avarias mecânicas.
Pressão até ao final
Nos últimos quilómetros, Yasir Seaidan aproximou-se perigosamente de Navarro, chegando a ficar apenas 43 segundos atrás na classificação virtual. Contudo, o saudita perdeu terreno na reta final, permitindo que Navarro consolidasse a segunda posição.
Dania Akeel completou o pódio em terceira posição, aproveitando uma etapa sem contratempos após ter enfrentado problemas mecânicos e furos nos dias anteriores.
Quinto vencedor diferente
O resultado de Cavigliasso marca um fenómeno notável na classe Challenger: cada etapa desta edição tem tido um vencedor diferente. Até ao momento, já ganharam: Prólogo: Paul Spierings; Etapa 1: David Zille; Etapa 2: Lucas del Río; Etapa 3: Puck Klaassen; Etapa 4: Nicolás Cavigliasso. Este equilíbrio competitivo reflete uma classe Challenger particularmente aberta, onde múltiplos pilotos possuem capacidade para vencer, tornando o desfecho final impredizível.
Foto Facebook BBR Motorsport
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI