Dakar, Etapa 4/Challenger: Gonçalo Guerreiro caiu para 3º, Cavigliasso destaca-se mais

Gonçalo Guerreiro/Cadu Sachs (Taurus T3 Max) perderam hoje o segundo lugar da geral para Corbin Leaverton/Taye Perry (Taurus T3 Max) nos Challenger, com Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus T3 Max) a ter agora 25 minutos de avanço, com o português agora quatro minutos atrás do segundo lugar.

Paul Spierings/Jan Pieter van der Stelt (Taurus T3 Max) subiram do quinto para o quarto lugar e roda sete minutos atrás do português. Pau Navarro/Lisandro Herrera (Taurus T3 Max) também subiu uma posição na geral, são quintos Luis Portela Morais/David Megre (G-Ecko) caíram do sétimo para o oitavo lugar.

Na luta pela vitória de ontem, Yasir Seaidan estava a ter um início mais difícil na especial de hoje e a perder cerca de 6m30s para o líder, o estreante Corbin Leaverton cuja vantagem sobre David Zille e Paul Spierings reduziu-se a apenas 2 segundos ao quilómetro 27. Outros três pilotos estavam a menos de um minuto: Dania Akeel a 12 segundos, Óscar Ral a 14 e Nicolás Cavigliasso a 43.

O primeiro líder do dia, Corbin Leaverton, caiu para o décimo primeiro lugar, 5m47s atrás de Paul Spierings. É também um dia difícil para Yasir Seaidan (+5m50s), Dania Akeel (+6m04s) e Gonçalo Guerreiro (+6m05s). Entretanto, o líder da geral, Nicolás Cavigliasso, estava a ceder 2m55s a Spierings, mas a aproveitar os contratempos dos rivais para alargar a sua vantagem virtual para mais de 25 minutos.

Paul Spierings voltou a estabelecer o tempo mais rápido ao km 249. Yasir Seaidan, que tinha feito um forte regresso ao segundo lugar na anterior tomada de tempo, estava agora a perder por quase 9 minutos. Nicolás Cavigliasso estava a 5 minutos de Spierings e mantinha uma vantagem de 20 minutos na classificação virtual.

Com o terceiro melhor tempo ao quilómetro 192, Pau Navarro parou durante alguns minutos ao quilómetro 244 antes de continuar. O espanhol estava em quarto lugar na classificação geral antes da etapa 4, quase 55 minutos atrás de Nicolás Cavigliasso.

Liderando desde o km 65, Paul Spierings estava a perder mais de 3 minutos ao km 289. O holandês ficou atrás de Corbin Leaverton e Nicolás Cavigliasso. Leaverton detinha uma vantagem de mais de 2m30s sobre o argentino. Depois de uma recuperação efémera, Yasir Seaidan estava mais de 10 minutos atrás.

A 69 km da meta, Corbin Leaverton detinha o melhor tempo provisório, aumentando a sua vantagem sobre Nicolás Cavigliasso para quase 3 minutos. Entretanto, Paul Spierings continuava a perder terreno. Na altura quinto mais rápido, o holandês foi ultrapassado por Eduard Pons e Óscar Ral, que estava a diminuir a diferença e encontrava-se a mais de 7 minutos de Leaverton.

Nicolás Cavigliasso tinha guardado o melhor para o final. Ontem, o argentino bateu Paul Spierings, hoje, seguiu o mesmo plano de ação para transformar a sua desvantagem de 3 minutos para Corbin Leaverton ao km 346 numa vantagem de 3m05s no final. Tem agora mais de 25 minutos de vantagem sobre o americano na classificação geral.

