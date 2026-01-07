Dakar, Etapa 4: Brock Heger estende liderança, Alexandre Pinto sobe, Gonçalo guerreiro, desce
Brock Heger / Max Eddy (Polaris Rzr Pro R/Loeb Fraymedia) venceram a etapa de hoje dos SSV, batendo João Monteiro / Nuno Morais BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) por 16m02s com João Dias / Daniel Jordão (Polaris Rzr Pro R Sport Santag Racing) em terceiro a 16m40s.
Na geral, Brock Heger dilatou imenso o seu avanço e tem agora meia hora de avanço para Xavier De Soultrait / Martin Bonnet (Polaris Rzr Pro R/Loeb Fraymedia) isto depois de Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris Rzr Pro R/Loeb Fraymedia), 19º na etapa, se ter atrasado imenso, caindo para a sétima posição da geral.
Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris Rzr Pro R Sport//Old Friends Rally Team) foi sétimo na tirada de hoje, era quinto da geral e subiu agora ao pódio, terceiro posto, a 47m56s do líder.
Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing), foram 17º na tirada e caíram uma posição na geral para o 20º lugar. Por fim, Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing), foram 24º e continuam a recuperar depois dos problemas do primeiro dia, e já subiram até à 32ª posição quando à partida do dia de hoje eram 40º.
Filme do dia
Brock Heger domina SSV e consegue terceira vitória. O piloto norte-americano alarga vantagem geral com domínio absoluto, enquanto dupla portuguesa conquista pódio. Brock Heger conquistou a vitória na categoria SSV da 4ª etapa do Rali Dakar 2026, registando o seu terceiro triunfo nesta edição, após vencer o prólogo e a terceira etapa. O norte-americano da Polaris impôs um ritmo implacável e alargou significativamente a sua vantagem na classificação geral.
O início da etapa foi controlado por Hunter Miller (Can-Am), que liderava a categoria nos primeiros quilómetros. Contudo, Brock Heger começou a pressionar gradualmente, ultrapassando o seu rival e assumindo o comando no quilómetro 162. Daí em diante, o campeão em título foi aumentando a sua margem, chegando a abrir mais de 13 minutos de vantagem na classificação virtual.
A frota Can-Am dominou largamente a categoria, com a maioria do top 5 ocupada por máquinas do construtor norte-americano, deixando Heger como único representante da Polaris a lutar pela vitória.
Pódio português
O pódio foi completado por uma dupla portuguesa, demonstrando o crescente desempenho de pilotos lusos na classe SSV. João Monteiro terminou em segundo lugar, a apenas 16 minutos e 12 segundos de Heger, seguido pelo compatriota João Dias, que cruzou a meta com 16 minutos e 50 segundos de diferença para o vencedor.
Ambos os pilotos portugueses travaram uma disputa acesa até ao final da especial, mantendo o terceiro lugar extremamente disputado.
Liderança alargada
Com esta terceira vitória, Heger ampliou significativamente a sua liderança na classificação geral da categoria SSV, abrindo uma margem de 31 minutos e 41 segundos sobre o segundo classificado, Xavier de Soultrait. O domínio do piloto da Polaris promete uma luta pela categoria cada vez mais controlada, especialmente considerando o ritmo devastador demonstrado até ao momento.
