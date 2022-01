Dakar, Etapa 4: Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro acidentados | AutoSport

Não está a correr nada bem o Dakar a Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) que depois de um primeiro dia difícil, encetaram uma recuperar até ao 15º da geral, mas hoje as coisas complicaram-se na sequência de um aparatoso capotanço sem consequências físicas para os ocupantes. A Hilux T1+ rodava a alta velocidade até que uma irregularidade do terreno os fez levantar voo e capotar para a frente, a grande velocidade.

Desconhece-se para já os danos no carro, sabe-se somente que não têm passado nos dois CP que já poderia ter ultrapassado.