Dakar, Etapa 4: Arom Domzala aproxima-se de Chaleco Lopez

Está interessante a luta nos SSV, com o polaco Arom Domzala a vencer a etapa de hoje e com isso a reduzir para metade a diferença que o separa do líder da prova nos SSV, o chileno ‘Chaleco’ Lopez Contardo.

Na tirada de hoje o esforço de última hora de Domżała compensou. A vitória na etapa parecia ter o nome de Mitchell Guthrie escrito mas foi Aron Domżała que acabou por ficar com os louros. O polaco, que já venceu uma etapa no ano passado, prevaleceu por 1m45s sobre Kris Meeke (que pertence aos T3) e 1m51s sobre Guthrie (que faz parte dos T4). Michal Gozcal terminou a 2m44s, seguido de Austin Jones a 2m48s. Chaleco Lopez ficou logo a seguir a 2m50s.

