Dakar, Etapa 4: Alexandre Pinto sobe ao 3º lugar da classificação SSV
Alexandre Pinto subiu hoje ao terceiro lugar da classificação geral SSV, sendo o primeiro classificado de entre os pilotos que disputam o Campeonato do Mundo SSV. Nesta competição e concluída que está a quarta etapa do Dakar Rally 2026, o piloto do Old Friends Rally Team mantém a liderança do W2RC (World Rally Raid Championship) em igualdade pontual com outro piloto.
Nesta 4ª etapa, a primeira parte da primeira jornada maratona deste Dakar, com 451 quilómetros cronometrados de setor seletivo, a dupla Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira, campeões do mundo em 2025, averbou o 7º tempo absoluto SSV, sendo 5ª classificada entre os pilotos que competem no W2RC.
Por se tratar de uma etapa maratona, os pilotos estão incontactáveis e vão pernoitar no deserto, sendo a mecânica das máquinas da sua responsabilidade, já que não contarão com qualquer ajuda externa.
Na quinta etapa, a segunda parte da etapa maratona, a comitiva, que hoje saiu de Alula, vai continuar o seu percurso rumo a Hail. Serão mais 356 quilómetros cronometrados, em geral mais rápidos, num traçado que também inclui vários troços com sucessivas mudanças de direção e algumas secções em terreno rochoso.
