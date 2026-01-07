Dakar, Etapa 4: a 1ª parte da difícil maratona

Pilotos enfrentam dois percursos distintos e um desafio de resistência sem assistência técnica

A 4ª etapa do Rali Dakar 2026 marca hoje o início da primeira parte da temida etapa maratona, obrigando pilotos e navegadores a gerirem o desempenho e a fiabilidade das suas máquinas, sem a ajuda das equipas de assistência. Esta jornada conta com percursos separados para veículos FIA (automóveis e camiões) e FIM (motos), o que promete uma autêntica prova de sobrevivência no deserto saudita.

Schareina e Guthrie abrem a pista

O espanhol Tosha Schareina foi o primeiro a partir entre as motos, às 7h30 locais, inaugurando a especial de 417 km após um troço de ligação de 64 km. Nos automóveis, o norte-americano Mitch Guthrie, vencedor da etapa anterior — a sua primeira na categoria Ultimate —, arrancou às 8h00 para enfrentar uma tirada mais longa, de 452 km, desenhada especificamente para as viaturas FIA.

A decisão de diferenciar os percursos visa permitir um regresso mais cedo dos carros ao bivouac, aumentando a autonomia na navegação, já que não contarão com as trilhas deixadas pelas motas.

Terreno exigente e navegação decisiva

O percurso combina desfiladeiros arenosos, planaltos pedregosos, zonas rápidas e setores técnicos, com fortes exigências de navegação. As armadilhas do terreno prometem dificuldades tanto para as duas como para as quatro rodas. Ao cair da noite, os concorrentes acampam em bivouacs separados e sem assistência, dispondo apenas de abrigo básico e kits de ração, numa autêntica prova de autossuficiência antes da etapa rumo a Ha’il, na quinta-feira.

Ford domina a geral nos automóveis

O domínio da Ford tem sido o grande destaque nas primeiras etapas. As Raptor lideram as cinco primeiras posições da classificação geral após três dias de corrida.

Mitch Guthrie lidera o rali pela primeira vez, com Martin Prokop (Ford privado) a apenas 26 segundos, seguido por Mattias Ekström (+1m08s), Carlos Sainz (+3m34s) e Nani Roma (+4m02s).

A Mini X-Raid e a Toyota Gazoo Racing também já subiram ao topo das etapas: Guillaume de Mévius venceu a primeira tirada ao volante do Mini, enquanto Seth Quintero liderou uma dobradinha da Toyota na segunda. A pergunta que se coloca agora é — quem se destacará nesta maratona?