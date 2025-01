Dakar, Etapa 3: três portugueses mantêm pódios, restantes, com altos e baixos…

São doze as etapas do Dakar, e ao cabo da terceira já há histórias suficientes para escrever um livro…só falando dos concorrentes lusos!

Portugal mantém três equipas no pódio, seis equipas no top 10 entre as 14 no total. Até agora, só um abandono, embora João Dias tenha regressado com penalização 21h45m depois de ter ido para a assistência reparar o motor do seu carro. Fausto Mota tem feito um Dakar muito regular, sempre entre o quinto e o sétimo lugar, da geral, está em sétimo, neste momento.

Gonçalo Guerreiro manteve o segundo lugar da geral, mas perdeu mais 13 minutos para o líder, Alexandre Pinto também manteve o 3º lugar, mas perdeu igualmente mais algum tempo para a frente, e nos camiões, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza estão um pouco mais perto da frente.

De resto, João Ferreira subiu três lugares, de 12º para 9º da geral, entrando, como se percebe, no top 10, Ricardo Porém caiu duas posições na geral, para 16º depois de ter partido um braço de suspensão do seu MMP, Luis Portela Morais ganhou um lugar, Rui Carneiro manteve a posição, Pedro Gonçalves subiu um lugar, Maria Luís Gameiro subiu três lugares, Mário Franco ganhou uma posição, João Monteiro subiu duas posições.