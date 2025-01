Dakar, Etapa 2: três portugueses em lugares de pódio

Nos Challenger, Gonçalo Guerreiro mantém o 2º lugar, embora um pouco mais longe da frente, Ricardo Porém teve alguns problemas de juventude do carro e cedeu 4 posições, Luis Portela Morais está no 8º lugar da geral e a fazer uma boa prova, Rui Carneiro não terminou ainda o dia, não há informações para já o mesmo sucedendo com Pedro Gonçalves. Já Maria Gameiro subiu duas posições, para a 36ª posição, e Mário Franco subiu também duas posições, para a 35ª posição.

Nos Ultimate, João Ferreira é o melhor Mini, fora do top 10, mas não muito longe, porque as diferenças ainda não são substanciais.

Terminada que está a etapa maratona de 48 horas que a ASO reservou para ‘separar as águas’ nesta fase inicial do Rali Dakar, Portugal tem a partir de agora três portugueses em lugares de pódio, nos Challenger, SSV e Camiões.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros