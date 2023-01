Dakar, Etapa 3, T4: Marek Goczal repete triunfo | AutoSport

Marek Goczal / Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) repetiram o triunfo de ontem e reforçaram a liderança no Dakar, nos T4. Mas foi uma vitória dura, com as duplas Cristiano Batista / Fausto Mota (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) e Rodrigo Luppi De Oliveira / Maykel Justo (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) a obrigarem os líderes a trabalhos dobrados.

Goczal liderou parte da etapa, mas Batista e Luppi de Oliveira também andaram pela frente, numa luta renhida. Foi no último Waypoint que Goczal retomou a liderança e venceu a etapa, com apenas 20 segundos de vantagem para Batista. Rokas Baciuska / Oriol Vidal Montijano (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) fizeram uma excelente prova e recuperaram muito tempo. Chegaram a ser 11º nos primeiros quilómetros, mas foram galgando terreno e terminaram no top 3, assinando um excelente dia.

Rodrigo Luppi De Oliveira / Maykel Justo (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) caíram nos quilómetros finais e terminaram na quarta posição, à frente de Yasir Seaidan / Alexey Kuzmich (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo), que completou o top 5.

Gerard Farres Guell / Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) foram sextos, já a dez minutos do vencedor, à frente de Bruno Conti De Oliveira / Pedro Bianchi Prata (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) que terminaram em sétimo, a 12 minutos dos líderes.

Eryk Goczal / Oriol Mena (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo), foi oitavo e Jeremias Gonzalez Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) foram nonos, já a mais de 30 minutos da frente, perdendo muito tempo e caindo na classificação geral. Michal Goczal / Szymon Gospodarczyk (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) fecharam o top 10.

Filme da Etapa

Após 47 km, Marek Goczał era líder provisório, mas apenas com uma vantagem de quatro segundos sobre Rodrigo Luppi De Oliveira e 11 sobre Cristiano Batista, o que significava uma batalha renhida na categoria SSV. Goczał, o mais rápido nos primeiros 147 quilómetros, foi ultrapassado por Rodrigo Luppi De Oliveira, com Cristiano Batista pronto para atacar, apenas a 31 segundos do então líder. Luppi De Oliveira continuava a ser o piloto mais rápido após 240 km, aumentando a sua vantagem sobre Cristiano Batista para mais de um minuto e quarenta ‘. Marek Goczał mantinha-se ainda por perto e recuperou a vantagem no final para vencer pela segunda vez consecutiva. Batista teve de se contentar com o segundo melhor tempo do dia, 20” da vitória.

Paulo Oliveira / Miguel Alberty (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) foram 33º, enquanto Ricardo Ramilo Suarez / David Ribeiro Teles Megre (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) foram 37º

Nas contas da geral, Marek Goczał reforçou a liderança, sendo agora perseguido por Luppi de Oliveira (11 minutos), com Eryk Goczal e Baciuska a 33 minutos do líder da geral. Jeremias Gonzalez Ferioli, que era segundo ontem, caiu para quinto, uma queda não tão pronunciada como a de Sebastian Guayasamin / Ricardo Adrian Torlaschi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) que eram quartos e passaram para 12º.

Resultados AQUI