Dakar, Etapa 3, T3: Austin Jones vence, Quintero assume a liderança | AutoSport

Mudança de liderança nos T3 na etapa 3, encurtada devido ao mau tempo. Austin Jones e Gustavo Gugelmin (Brp Maverick) foram os mais rápidos do dia, conseguindo a vitória sobre Seth Quintero / Dennis Zenz (Brp Maverick) que ficaram a 44 segundos da referência do dia de hoje. Guillaume De Mevius / Francois Cazalet (Grallyteam Ot3) que ficaram a 1 minuto e 35 dos vencedores, completando o top 3.

Mitchell Guthrie / Kellon Walch (W2rc T3m By Mce-5 Development) terminaram na quarta posição, a 5.21 minutos do vencedor, enquanto Fernando Alvarez Castellano / Xavier Panseri (Can-Am Maverick X3) fecharam as contas do top 5, a 7.40 minutos do melhor registo.

David Zille / Sebastian Cesana (Brp Can-Am Maverick Xrs), Jean-Luc Ceccaldi-Pisson / Cedric Duple (Ph-Sport Zephyr), Hans Weijs / Tim Rietveld (Arcane T3), Saleh Alsaif / João Pedro Vióoria Ré (Can-Am X3) e Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (Brp Can-Am Maverick Xrs) ficaram no top 10, com esta última dupla a ficar a pouco mais de 37 minutos da frente.

O Filme da Etapa

Estava a ser uma luta interessante entre Jones e Quintero, com o americano a conseguir manter-se na frente da etapa, desde os primeiros quilómetros, sempre pressionado por Quintero. A distância foi aumentando e diminuindo, chegando a ser de apenas 3 segundos, com a maior distância a ser de 1.2 minutos, mas Quintero não conseguiu passar para a frente do seu adversário. Mevius começou bem a etapa mas perdeu algum tempo a meio, que conseguiu recuperar para se fixar no terceiro lugar. Guthrie ainda andou pelo top 4, mas terminou na quarta posição.

Nas contas da geral, a grande surpresa foi o mau dia de Francisco Lopez Contardo / Juan Pablo Latrach Vinagre (Can – Am Xrs) que no fim do dia de ontem liderava com oito minutos de avanço sobre Quintero. Contardo perdeu mais de uma hora e complicou a sua tarefa para o resto da prova. Quintero lidera, seguido de Mevius e Guthrie, com Jones na quarta posição.

Helder Rodrigues e Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick Xrs) foram 19ºˢ, Ricardo Porém / Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo) 26º.

Resultados AQUI