Dakar, Etapa 3, Stéphane Peterhansel: “Foi uma etapa completa”

Stéphane Peterhansel terminou em terceriro a Etapa 3 do Dakar 2021 e manteve a liderança da prova. Foi uma etapa muito completa segundo Peterhansel, feliz com o resultado final:

“Hoje foi uma etapa realmente completa. No início com muitas rochas. Na primeira secção tivemos um furo, por isso depois disso fui um pouco mais cuidadoso nas rochas. Depois disso, havia por vezes desfiladeiros, desfiladeiros arenosos, dunas bonitas também e um planalto rápido… Foi uma mistura muito boa. O resultado não é perfeito por causa do furo, mas estou realmente feliz com o trabalho feito por Edouard Boulanger, meu co-piloto. Nos locais complicados, ele fez um trabalho realmente bom. Estou feliz com o carro e estou feliz com o co-piloto, por isso é bom para o dia seguinte”.