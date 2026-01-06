Dakar, Etapa 3 – SSV: Brock Heger vence e agarra liderança, Gonçalo Guerreiro muito perto

Brock Heger / Max Eddy (Polaris RZR Pro R) venceram a etapa na categoria SSV, ao terminarem um dia em que assumiram a liderança ao km 80 e nunca mais largaram o comando, acabando com mais de cinco minutos de vantagem sobre a concorrência. O piloto norte-americano respondeu ao ataque inicial de Kyle Chaney / Jacob Argubright (BRP Can-Am Maverick R) e controlou sempre a diferença até ao final da especial.

O dia começou com Chaney ao ataque, mas Heger manteve-se sempre por perto, com Francisco “Chaleco” López / Álvaro León (BRP Can-Am Maverick R) também em destaque, tal como Xavier de Soultrait / Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R). Entre os portugueses, Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris RZR Pro R), vencedores da etapa anterior, lideraram a armada lusa na fase inicial, em quinto, seguidos de João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R) e Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport), com João Dias / Daniel Jordão (Polaris RZR Pro R Sport) a fechar o top 10.

Heger agarrou a liderança ao km 80, sob forte pressão de Guerreiro e Monteiro, e este trio manteve-se nas primeiras posições até ao final da etapa. Monteiro rodou durante muito tempo no segundo posto, mas Guerreiro voltou ao segundo lugar já perto do fim, garantindo mais um resultado de grande nível para a dupla portuguesa.

No fecho da tirada, João Dias foi quarto classificado, assinando também uma etapa sólida. Seguiram-se Jeremias Gonzalez Ferioli / Gonzalo Rinaldi (BRP Can-Am Maverick R), Kyle Chaney, Alexandre Pinto em sétimo, Xavier de Soultrait, Hunter Miller / Jeremy Gray (BRP Can-Am Maverick R) e Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R Sport), que completou o top 10.​

Nas contas da geral, Heger lidera com 43 segundos de vantagem para Guerreiro, com de Soultrait a fechar o top 3, já a 11 minutos da referência. Pinto fecha o top 5 e Monteiro está na oitava posição da geral.

