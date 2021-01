Dakar, Etapa 3: Siarhei Viazovich venceu

Siarhei Viazovich ganhou o especial do dia. Atrás do volante do seu Maz , o bielorrusso terminou apenas 18 segundos à frente de Dmitry Sotnikov, que venceu as duas primeiras etapas. Anton Shibalov completou a especial na terceira posição, 1’16” atrás. O detentor do título Andrey Karginov estava no pelotão da frente na secção final do especial, mas perdeu vários minutos e terminou em quinto lugar, 3 minutos atrás do vencedor do dia.

Foi uma grande luta entre Viazovich e Sotnikov até ao final da etapa. Nos primeiro quilómetros Shibalov ainda pressionou os homens da frente mas ficou se pelo último lugar do pódio que parecia estar reservado a Karginov.