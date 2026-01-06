Dakar, Etapa 3 – Sébastien Loeb: “Houve um momento em que pensei que não chegava ao fim”
Sébastien Loeb era o espelho da frustração, depois de uma etapa onde os furos se sucederam, com troços muito rochosos a complicarem a vida das equipas. Loeb perdeu muito tempo hoje e foi apenas 12.º nos Ultimate. A etapa de hoje foi de gestão, tal como ontem, mas a sorte pouco quis com o piloto francês:
“Na verdade, esta etapa não está adaptada aos nossos carros. Andamos a 20% das capacidades apenas para evitar furar pneus. E mesmo assim, furamos na mesma — eu furei dois pneus ao fim de 100 km. Ontem, pelo contrário, não tive nenhum furo. Hoje parti com o mesmo espírito, tive cuidado em tudo. Mas um furo não se prevê, acontece de repente, e depois, com dois pneus furados e ainda 300 quilómetros pela frente, já não tinha rodas suplentes, por isso acabámos a rodar a um ritmo muito lento. Fizemos toda a especial assim, e pronto.
O Nasser [Al-Attiyah] também perdeu tempo — acho que um pouco menos do que eu, mas mesmo assim deve ganhar-me cerca de três minutos. De facto, veem-se carros a chegar ao final com pneus furados, ou seja, já não tinham mais suplentes. Por isso, sim, foi mesmo muito complicado. Já fico contente por ter chegado ao fim, porque houve um momento em que já não acreditava muito que isso fosse acontecer”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI