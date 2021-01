Dakar, Etapa 3, Sebastien Loeb: “Etapa longa e dura”

Sebastien Loeb fez o balanço da terceira etapa do Dakar 2021. O piloto francês esperava mais, mas estava satisfeito por ter chegado ao fim:

“Acho que foi um dia bastante bom. Com certeza, a performance não foi exatamente o que poderíamos ter esperado, mas fizemos uma boa etapa, com um pequeno erro de navegação, onde perdemos alguns minutos, um pequeno furo também, mas no geral foi uma boa etapa, longa e dura, por isso estamos felizes por estar aqui”.