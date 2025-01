Dakar, Etapa 3: Sébastien Loeb capotou e está parado (vídeo)

O dia complicou-se para a dupla Sébastien Loeb /Fabian Lurquin (Dacia Sandrider). O piloto francês capotou no primeiro terço da terceira etapa do Dakar 2025 e está agora a trabalhar no seu Sandrider para proceder às reparações possíveis.

Loeb capotou ao quilómetro 12 da etapa, ainda antes do primeiro controlo de tempo. Loeb passou com atraso, mas teve de parar novamente depois de mais de 60 km feitos e está agora a trabalhar no carro e a tentar regressar à prova.

🚘 @SebastienLoeb rolled over at km 12. Thankfully, both he and his navigator @FabianLurquin are safe and were able to continue. However, they’ve stopped again at km 63. 🛠#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/Pb4tm46FRT

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2025