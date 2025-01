Dakar, Etapa 3: Saood Variawa consegue a sua primeira vitória em etapas

A terceira etapa do Rali Dakar proporcionou uma intensa batalha e uma vitória surpreendente. A luta Toyota vs Mini durou até ao fim, mas sorriu à dupla Saood Variawa /François Cazalet (Toyota Hilux IMT Evo). Esta é a primeira vitória de Variawa em etapas do Dakar, com apenas 19 anos. Levou a melhor sobre Guerlain Chicherit (FRA)/Alex Winocq (Mini JCW Rally 3.0i) que demoraram mais 23 segundos. O terceiro lugar ficou entregue a Guillaume de Mévius (BEL)/Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.0i), a 45 segundos da referência, numa etapa renhida.

Lucas Moraes /Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) lideraram a etapa durante muito tempo, defendendo-se dos ataques implacáveis dos colegas de equipa Seth Quintero /Dennis Zenz (Toyota GR DKR Hilux) e Variawa. No entanto, à medida que o terreno testava a resistência e a habilidade dos pilotos, a liderança mudou de mãos várias vezes, culminando num final dramático.

O filme da etapa

Até foi Quintero a começar na frente desta etapa, mas após 160 km, Moraes assumiu a liderança, manteve-se firme, com Quintero e Variawa a registarem tempos idênticos. A dupla portuguesa João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) mantinha o quarto lugar, a 1’38” do líder, enquanto Mattias Ekström /Emil Bergkvist (Ford Raptor), que lideravam aos quilómetro 69, caíam para quinto, a 2’02” da referência. A batalha intensificou-se na marca dos 202 km, onde Variawa ultrapassou Quintero por apenas 3 segundos e reduziu a diferença para Moraes para apenas 19 segundos.

Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) enfrentaram uma desvantagem inicial de 3’14” em relação a Moraes após 202 km. Entretanto, ainda nas contas da Dacia, as esperanças de Sébastien Loeb /Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) sofreram um rude golpe ao perder 53’55” para Moraes na sequência de um acidente apenas com 12 quilómetros da etapa. O francês seguiu, mas teve de parar instantes depois para efetuar algumas reparações.

À medida que a etapa se aproximava do seu final, os três primeiros pilotos continuavam a trocar de posições. Quintero e Variawa ultrapassaram Moraes, que teve dificuldades nos últimos quilómetros, perdendo quase seis minutos. A apenas 20 quilómetros do final, Variawa assumiu a liderança com o melhor tempo provisório, com Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Mini JCW Rally 3.0i)(1’23”) e Guillaume de Mévius (BEL)/Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.0i) (1’26”) a intrometerem-se na luta pelo triunfo, depois de boas recuperações na segunda metade da etapa. Quintero caiu para quarto, a 2’10” de distância, enquanto as esperanças de vitória de Moraes se desvaneceram.

No final da etapa 3, Variawa venceu, seguido de Chicherit e de Mévius, com Quintero em quarto e João Ferreira em quinto, à frente de Al-Attiyah e Ekström

Na linha de chegada, Yazeed Al Rajhi sofreu um revés significativo, perdendo 10’57” para Al Attiyah e 10’42” para Ekström. Mathieu Serradori (FRA)/Loic Minaudier (Century CR7) ficaram em oitavos, à frente de Moraes e o top 10 fechou com Giniel de Villiers (ZAF)/Dirk von Zitzewitz (Toyota Hilux IMT Evo).

As contas da geral

No final da segunda etapa, era a dupla Henk Lategan (ZAF)/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) que liderava a geral, à frente de Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) e Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider), com Toby Price (AUS)/Sam Sunderland (Toyota Hilux Overdrive) e Mattias Ekström /Emil Bergkvist (Ford Raptor) a completarem o top 5.

No final da etapa 3, temos mudança no pódio provisório. Lategan, que foi 11º na etapa de hoje, manteve a liderança e tem agora 7.17 min de vantagem sobre Al-Attiyah, que ocupa agora a segunda posição. Ekström subiu ao terceiro posto (+9.34 min), à frente de Al-Rajhi, que hoje foi 16º e perdeu muito tempo, estando agora a mais de 11 minutos da liderança. Lucas Moraes sobe ao top 5, à frente de Toby Price e Mathieu Serradori. Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (Ford Raptor) estão agora no sétimo posto, e a dupla João Ferreira /Filipe Palmeiro ocupa agora o nono lugar, recuperando três posições face ao dia de ontem. Quintero fecha o top 10 da geral.

Mas o maior “perderdor” do dia é Loeb. A cambalhota no início da etapa custou caro. Loeb esteve quase uma hora parado e se ontem era o sexto classificado, caiu dez posições e está agora a 1h e 15 min da liderança. Um rude golpe para o Loeb e as aspirações da Dacia.