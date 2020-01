Dakar, Etapa 3: Ricky Brabec vence nas Motos

Ricky Brabec foi o vencedor da etapa 3 do Dakar 2020 com uma vantagem de quase 10 minutos para o seu colega de equipa Jose Ignacio Cornejo.

Foi um bom dia para as cores da Honda com Joan Barreda a ficar com o terceiro lugar, completando assim um top 3 100% Honda.

Brabec conseguiu assim uma liderança confortável na geral pois, Kevin Benavides perdeu quase 19 minutos, Matthias Walkner 20 minutos, Pablo Quintanilla 24 minutos, enquanto o líder do rally desta manhã Sam Sunderland perdeu 38 minutos!

O final da etapa está a ser complicado para Toby Price e Xavier de Soultrait. Ambos estão perdidos e a perder muito tempo.

Price e Soultrait estavam no top 4 à passagem no último WayPoint, mas perderam-se e estavam a 900 metros da pista certa, o que os vai fazer perder muito tempo. As distâncias são grandes entre os participantes numa altura que os primeiros homens começam a chegar ao fim da etapa.

