Dakar, Etapa 3, Ricardo Porém: “Hoje as coisas correram melhor”

Ricardo Porém estava satisfeito no final da terceira etapa do Dakar 2021. O piloto português referiu que a sua posição de largada não era a ideal e obrigou a trabalho extra, mas no final estava feliz com a posição obtida e expetante quanto a etapa de amanhã.

” Hoje as coisas correram bastante melhor, mais enquadradas com os nossos objetivos para este Dakar Rally. Partimos muito atrás, o que nos obrigou a ultrapassar muitos Side-by-Side e Camiões, mas desde cedo conseguimos incutir um bom ritmo é acabámos por alcançar um resultado mais positivo (28.º lugar), que nos permite subir ao 33.º lugar da Geral!”, começou por explicar Ricardo Porém, que para amanhã prevê uma tirada interessante: “Com um total de 337km cronometrados (+ 476km ligação), na especial de amanhã teremos como destino a capital da Arábia Saudita, Riyahd. Uma cidade que traz boas recordações aos portugueses e onde, enquanto País, realizámos feitos históricos. Esta é uma especial de transição, onde será necessária muita pilotagem. Espera-nos, portanto, uma etapa interessante!”