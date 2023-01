Dakar, Etapa 3: Ricardo Porém geriu, João Ferreira muito atrasado | AutoSport

Ricardo Porém teve uma etapa 3 irrepreensível no Dakar. A participar pela quarta vez na competição, e a partir muito de trás dadas as peripécias da especial anterior, o piloto de Leiria demonstrou muita maturidade e experiência para, em condições que criaram dificuldades à maior parte da caravana, ascender à sexta posição na etapa. Esta etapa acabou por ser encurtada por condições meteorológicas adversas. João Ferreira teve problemas logo no início da especial e está em ligação para o Bivouac.

Ricardo Porém demonstrava-se satisfeito com o seu resultado na etapa. “Quando partimos para a terceira especial do Dakar já chovia mas nada que nos fizesse prever o que acabou por acontecer. Foi um verdadeiro dilúvio no deserto. Felizmente para mim adaptei-me bem às condições, senti-me bem desde o início e, partindo bem cá de trás, acabei por fazer mais de 50 ultrapassagens até ao momento em que a especial foi interrompida. Ser sexto nesta etapa é muito positivo e vai permitir-nos uma melhor ordem de partida para a próxima especial”, explicou o agora 25.º classificado, antes de comentar a etapa de João Ferreira: “O João teve um percalço no início da especial e vou agora aguardar a sua chegada ao Bivouac para lhe dar um abraço e de muita força! Tenho a certeza que amanhã a etapa lhe correrá melhor e que vamos juntos até ao final do Dakar.”

A etapa de amanhã disputa-se em torno de Ha’il. Com dunas enormes, o início da especial promete ser dura até para os mais experientes. Seguir-se-ão caminhos arenosos no regresso a Ha’il, onde não faltarão dificuldades de navegação.