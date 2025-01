Dakar, Etapa 3: Nicolás Cavigliasso vence nos Challenger, Gonçalo Guerreiro mantém segundo da geral

Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus T3 Max) foram os vencedores da Etapa 3 do Dakar na Classe Challenger e aumentaram a vantagem para Gonçalo Guerreiro, que nesta etapa foi sétimo, logo à frente de Luis Portela Morais/David Megre (Grallyteam OT3). Guerreiro perdeu tempo para o líder e agora a distância para o primeiro lugar é de quase vinte minutos.

Gonçalo Guerreiro/Cadu Sachs (Taurus T3 Max) começaram bem a etapa, liderando logo no primeiro controlo. Yasir Seaidan / Michael Metge (Taurus T3 Max) passaram para a frente da etapa, ganhando 45 segundos a Guerreiro. Foi ainda no primeiro terço da etapa que o piloto luso teve uma queda na classificação, perdendo seis minutos, com a dupla Pau Navarro /Lisandro Sisterna (Taurus T3 Max) a assumirem as rédeas da etapa, liderando a meio do percurso. No entanto, Dania Akeel / Stephane Duple (Taurus T3 Max) passaram para os comandos da classificação, por margem mínima. Quatro segundos separavam Akeel de Navarro, já com Cavigliasso a recuperar tempo, enquanto Gonçalo Guerreiro não conseguia aproximar-se das tripulações da frente.

Já perto do fim da etapa, Paul Spierings / Jan Pieter van der Stelt (Taurus T3 Max) ainda entraram nas contas do triunfo da etapa, agarrando a liderança, ficando com 12 segundos de vantagem para Cavigliasso, com Akeel a 17 segundos e Seaidan a 19 segundos, numa etapa muito renhida.

No final, a festa foi de Nicolás Cavigliasso. Privado da vitória ontem por 2 segundos devido a uma penalização, hoje fez a festa. O argentino levou a melhor sobre Paul Spierings nos últimos 20 quilómetros da especial, com o holandês a terminar 14 segundos atrás dele. Yasir Seaidan terminou em terceiro, a 15 segundos de distância e Dania Akeel, acabou por concluir a etapa em quarto, a 26 segundos do vencedor.

Nas contas lusas, Gonçalo Guerreiro terminou em sétimo, perdendo pouco mais de 13 minutos, seguido de Luis Portela Morais, com diferença de pouco segundos para o compatriota. Mário Franco-Rui Franco (X-Raid YXZ 1000R/Francosport) terminaram a etapa em 29º. À hora em que este artigo é escrito, ainda não chegaram as duplas Pedro Gonçalves-Hugo Magalhaes (X-Raid YXZ 1000R/Franco Sport), Ricardo Porém-Nuno Sousa (MMP Rally Raid Mmp) e Maria Gameiro-José Marques (X-Raid X-Raid 1000R Turbo/X-Raid Team).

As contas da geral

Nicolás Cavigliasso iniciou o dia na liderança, com oito minutos de vantagem sobre Gonçalo Guerreiro, com Corbin Leaverton/ Taye Perry (Taurus T3 Max) a completar o top 3, já a 21 minutos do lider. Com o triunfo de hoje Cavigliasso cimentou a sua liderança, tendo agora 18 minutos de vantagem para Guerreiro. Leaverton manteve a distância para os homens da frente, mas viu Spierings aproximar-se um pouco, com Akeel a fechar o top 5 da geral. A dupla Luís Portela Morais / David Megre subiu um lugar e ocupa a sétima posição.

Para a dupla Ricardo Porem / Nuno Sousa o dia vai dar uma queda na classificação, uma vez que ocupava o 14º posto à entrada para esta etapa.

Em atualização