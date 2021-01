Dakar, Etapa 3: Nasser Al-Attiyah vence

Nasser Al-Attiyah foi o vencedor da terceira etapa do Dakar 2021. O catari fez uma etapa de grande nível, completando os mais de 400km de especial quase sempre na frente.

Os três minutos de vantagem do piloto da Toyota para a restante concorrência mostram força de Al-Attiyah no dia de hoje. A luta mais interessante aconteceu pelos restantes lugares do top3. Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb e Bernhard Ten Brinke rodaram atrás de Henk Lategan (segundo classificado a 2:30 do primeiro), mas lutaram de forma feroz pelo último lugar do pódio do dia.

No entanto Loeb perdeu muito tempo no último terço da etapa e a “candidatura” ao top3 ficou assim comprometida. Também Ten Brink não evitou os azares e captou perto do final, sem consequências de maior. A dupla da Toyota aguarda a chegada da sua equipa.

Peterhansel não teve a vida facilitada mas mesmo assim conseguiu manter-se na frente da classificação geral, com Al-Attiyah, que venceu hoje a segunda etapa consecutiva (terceira a contar com o prólogo) a pouco mais de cinco minutos. Carlos Sainz teve um dia para esquecer e perder trinta minutos para pa frente do pelotão, um pouco menos que Yazeed Al-Rajhi que perdia perto de uma hora e meia no último Way Point.

O “Mister Dakar” tem agora mais de 26 minutos de vantagem sobre Mathieu Serradori, terceiro classificado.