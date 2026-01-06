Dakar, Etapa 3 – Nasser Al-Attiyah: “Objetivo era sobreviver”

Nasser Al-Attiyah estava relativamente satisfeito por ter sobrevivido a etapa 3 do Dakar 2026. Um dia muito duro, marcado por muitos furos, que obrigou Al-Attiyah a ter mais cuidado com o ritmo. O importante era chegar ao fim e esperar pelo Dakar com mais areia:

“Hoje foi muito complicado. Tivemos dois furos e não foi nada fácil. Abrandámos nos últimos 100 km porque o mais importante era sobreviver e terminar a etapa. Não é um dia fácil, como disse. Isto foi só hoje e ontem; nestes dias o objetivo era simplesmente sobreviver. Mas pronto, estou bastante satisfeito. Não perdemos muito tempo e amanhã deverá ser um bom dia. Ainda falta muito caminho. Ainda há um longo percurso pela frente”.