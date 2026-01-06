Dakar, Etapa 3 – Mitch Guthrie: “Fomos bastante inteligentes”
Mitch Guthrie esteva visivelmente satisfeito no final da etapa 3 do Dakar, com o triunfo que lhe deu também a liderança da geral. Guthrie salientou a abordagem criteriosa que fez ao longo do dia e a navegação de Kellon Walch, trunfo que permitiu a vitória nesta etapa:
“Se se confirmar, esta será a minha primeira vitória de etapa na classe Ultimate, por isso… sinceramente, nem sei o que dizer. Não estava mesmo à espera. Tivemos simplesmente um dia muito limpo. Partimos mais para trás e o Kellon esteve incrível na navegação. Havia muitos pontos complicados e não tivemos nenhum furo; o carro esteve impecável. Assim, fomos mantendo um ritmo constante ao longo de todo o dia e, se isto se mantiver, é o melhor dia de sempre.
“Acho que fomos bastante inteligentes, honestamente. Tivemos cuidados nas zonas com pedras e, quando podíamos atacar, atacávamos, mas aliviávamos nas secções mais rochosas. Passámos essas zonas sem problemas e depois voltávamos a pressionar quando era possível, por isso acho que fizemos um bom trabalho de gestão”.
Foto capa: Kin Marcin / Red Bull Content Pool
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI