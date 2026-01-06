Dakar, Etapa 3 – Mitch Guthrie: “Fomos bastante inteligentes”

Mitch Guthrie esteva visivelmente satisfeito no final da etapa 3 do Dakar, com o triunfo que lhe deu também a liderança da geral. Guthrie salientou a abordagem criteriosa que fez ao longo do dia e a navegação de Kellon Walch, trunfo que permitiu a vitória nesta etapa:

“Se se confirmar, esta será a minha primeira vitória de etapa na classe Ultimate, por isso… sinceramente, nem sei o que dizer. Não estava mesmo à espera. Tivemos simplesmente um dia muito limpo. Partimos mais para trás e o Kellon esteve incrível na navegação. Havia muitos pontos complicados e não tivemos nenhum furo; o carro esteve impecável. Assim, fomos mantendo um ritmo constante ao longo de todo o dia e, se isto se mantiver, é o melhor dia de sempre.

“Acho que fomos bastante inteligentes, honestamente. Tivemos cuidados nas zonas com pedras e, quando podíamos atacar, atacávamos, mas aliviávamos nas secções mais rochosas. Passámos essas zonas sem problemas e depois voltávamos a pressionar quando era possível, por isso acho que fizemos um bom trabalho de gestão”.

Foto capa: Kin Marcin / Red Bull Content Pool