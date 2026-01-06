Dakar, Etapa 3 – Mattias Ekström: “Ontem tive três furos, hoje não tive nenhum”
Mattias Ekström esteve na liderança da Etapa 3 do Dakar durante vários quilómetros, mas acabou por perder algumas posições já perto do fim. Nada que impedisse o salto na classificação geral, subindo do oitavo para o terceiro posto. Como tal, o sueco estava satisfeito com o resultado do dia, afetado pelo muito pó. Para compensar, Ekström evitou os furos, o que ajudou muito a sua progressão:
“Foi uma etapa com muitas pedras, mas também com muito pó levantado pelos outros carros, o que tornou tudo bastante difícil. Acho que passámos praticamente o dia inteiro a conduzir no pó, por isso é muito complicado avaliar o ritmo. Vimos alguns outros pilotos parados com problemas de furos, por isso foi uma etapa típica de grande exigência para os carros. Hoje correu bem. Ontem tive três furos, hoje não tive nenhum. Tivemos um dia bastante limpo, tirando o pó, e estamos satisfeitos por voltar a estar aqui no final. Sinto que fizemos o nosso melhor. Nunca se sabe exatamente quão rápido é preciso andar ou até que ponto é necessário atacar, mas fizemos o melhor possível e estamos aqui — isso é o mais importante”.
