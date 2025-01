Dakar, Etapa 3, Mário Franco: “Cansados, mas muito determinados…”

Os cinco primeiros dias do Dakar não foram particularmente felizes para os primos Mário e Rui Franco. No prólogo e na primeira etapa, dois toques em pedras obrigaram os pilotos a prolongadas reparações do X-Raid YXZ 1000R, em pista. Na etapa de 48 horas, também foram vários os percalços, mas o também responsável da Franco Sport confidencia. “Não raras vezes penso que é demasiado duro para quem não é profissional ou para quem tem o azar de não partir dos lugares da frente. Nestas condições, o divertimento é nulo, mas, para estes, se calhar os responsáveis do Dakar querem que seja apenas uma prova de superação.

Com apenas quatro dias de prova, já são muitas as desistências, mas nós continuamos a resistir.

Cansados, mas muito determinados em vencer todas as adversidades. Amanhã, vai ser mais um dia difícil. Uma etapa maratona, em que vamos estar por nossa conta no que diz respeito à assistência. Vamos ver como as coisas correm”.