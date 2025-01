Dakar, Etapa 3, Luís Portela Morais sobe ao 7º lugar dos Challenger

Luís Portela Morais voltou a ter mais um dia bem-sucedido ao terminar a terceira etapa do 47º Rally Dakar na 8ª posição da classificação geral da muito competitiva categoria Challenger, resultado que lhe permitiu subir mais uma posição na Classificação Geral ocupando agora o 7º lugar.

Aos comandos do protótipo G-ECKO e navegado por David Megre o piloto do bp Ultimate Adventure Team enfrentou mais uma etapa demolidora para máquinas e pilotos sendo que uma boa parte do setor seletivo da especial que ligouBisha e Al Henakiyah foidisputada em pistas com muita pedra.

“Foi uma etapa muito difícil, mais curta, mas nada fácil. O percurso era composto por 327 km cronometrados, dos quais 200 km eram caminhos com muita pedra e tínhamos de conduzir com muito cuidado. Mas, terminámos, estamos contentes e continuamos a nossa caminhada. Não tivemos problemas no carro, mas temos muito que trabalhar porque ainda faltam muitos dias. O objetivo é manter esta toada e conseguir chegar ao nosso objetivo final que é acabar esta edição do Dakar”, referiu Luís Portela Morais no final da terceira etapa onde registou, nos 327 km cronometrados, o tempo de 3h52m55s.

Amanhã disputa-se entre Al Henakiyah e Alula, na Arábia Saudita, a quarta etapa do Rali Dakar 2025. Serão cumpridos 588 km dos quais 415 serão cronometrados. A quarta especial marca o início da jornada maratona onde ao final do dia os pilotos terão apenas uma hora e meia para trabalhar nas suas máquinas. Será mais um complexo desafio que os concorrentes terão de enfrentar.