Dakar, Etapa 3: Lucas Moraes faz história para o Brasil | AutoSport

Lucas Moraes/Armand Monleon, novos recrutas da Toyota Gazoo Racing estrearam-se a vencer em etapas do Dakar. Um triunfo emocional, não só pela novidade nesta sua nova vida com a equipa oficial ou pelo facto de ter feito história no Brasil ao tornar-se no primeiro brasileiro a vencer uma etapa na categoria automóvel, mas também pelo facto da sua filha ter estado hospitalizada nos últimos dias: “Foi uma etapa inacreditável, mas tenho que dar o mérito para o Armand, porque a navegação estava muito complicada e ele estava no ponto em tudo. Tivemos um bom ritmo e não tivemos nenhum furo. Até parámos para ajudar o Seth (Quintero) demos-lhe a nossa roda sobresselente para que ele também pudesse terminar. Foi um dia perfeito e é uma sensação incrível e algo que nunca imaginei. Gostaria também de a dedicar à minha filha, que esteve no hospital durante quatro dias, embora já esteja melhor. Foi muito difícil para mim, como pai, estar aqui e esta vitória significa muito”, disse.