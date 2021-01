Dakar, Etapa 3, Lourenço Rosa: “Estamos a ganhar experiência e cada vez com mais ritmo”

Lourenço Rosa e Joaquim Dias cumpriram hoje a terceira etapa do Dakar Rally, de novo com muitas dunas e algumas zonas rochosas para serem ultrapassadas, mas no global um percurso que permitiu velocidades médias superiores aos dias anteriores.

Durante a fase inicial da etapa conseguiram um andamento muito forte com o Can-Am Maverick XRS, rodando inclusive no sexto posto por entre os concorrentes da sua categoria, tendo acabado por perder algum tempo mais tarde, com o que é habitual no Dakar quando falamos de navegação – uma opção que acabou por não se vir a revelar a melhor, levou a equipa a sair do percurso ideal por cerca de 5 quilómetros, tendo de percorrer esse mesmo percurso em sentido inverso para retomar a rota correta para completarem os mais de 400 quilómetros que a organização lhes reservou para esta terça-feira na Arábia Saudita.

Fecharam o “Top Ten” no final da etapa por entre os SSV’s e subiram posições na tabela de classificação, ocupando agora o 11º lugar no quadro geral da categoria T4 SSV: “Foi um dia sem complicações, onde conseguimos ser bastante rápidos, e não fora o desvio adicional que fizemos estaríamos ainda mais bem classificados, mas é absolutamente normal isto acontecer, é a primeira vez que estamos numa prova deste género, com especiais tão extensas e sem pontos de referência reais, portanto, estamos totalmente conformados e já esquecemos essa parte do dia. Estamos a ganhar experiência e cada vez com mais ritmo, e é o momento em que temos de começar a gerir a nossa confiança e redobrar a atenção pois seguramente temos ainda muitas surpresas e eventuais armadilhas no terreno para ultrapassar pois isto é o Rally Dakar.

Esta etapa não era tão interessante como a de ontem, as dunas eram bem maiores e bastante pedra, muitos carros e muito pó. Paisagens fantásticas e não deixo de realçar o espírito de lealdade e entre-ajuda por entre os concorrentes, todos facilitam a passagem e sempre que é preciso ajudam-se mutuamente, e este é o verdadeiro espírito do Dakar com o qual nos identificamos também bastante.

Amanhã temos o dia mais longo em termos de distância total a percorrer, vai ser duro e exigente com uma ligação de quase 500 quilómetros, e um percurso cronometrado com mais de 300. Mesmo sabendo que será um percurso menos técnico e complicado do que até aqui, com mais zonas rápidas e abertas de areia, temos de redobrar a atenção pois a velocidade vai potencialmente ser maior. Sentimo-nos aptos para o desafio, o carro tem estado fabuloso e temos o que é preciso para estarmos de novo satisfeitos no final do dia de amanhã, o trabalho que temos feito é nesse sentido.”

Amanhã tem lugar a quarta etapa do Dakar Rally, a mais longo do evento, ligando Wadi Ad-Dawasir a Riyadh, com 337 quilómetros de extensão competitiva, e 476 quilómetros em setores de ligação.