Dakar, Etapa 3 – João Ferreira: “Um dia menos conseguido”

Não foi um dia fácil para João Ferreira e Filipe Palmeiro. A dupla lusa perdeu muito tempo na exigente etapa 3 do Dakar, em que os furos complicaram a vida a muitas equipas. Foram várias as queixas no final da etapa e vários carros a chegarem com pneus furados, o que mostra a dureza deste dia. Do lado de Ferreira, fica a satisfação de ter chegado ao fim, apesar do muito tempo perdido:

“Foi um dia menos conseguido, em que nunca conseguimos encontrar o ritmo certo”, explicou João Ferreira no final da etapa. “Perdemos algum tempo devido aos furos e à gestão de pneus feita até final e, num Dakar tão competitivo, isso reflete-se imediatamente na classificação. Ainda assim, conseguimos evitar problemas maiores e levar o carro até ao final, o que também faz parte da gestão da prova.” O piloto acrescenta que “o Dakar é longo e constrói-se dia após dia. O importante agora é manter a concentração, analisar o que aconteceu e voltar a um registo mais sólido já na próxima etapa”.

Foto: Comunicação João Ferreira