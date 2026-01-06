Dakar, Etapa 3 – João Ferreira: “Um dia menos conseguido”
Não foi um dia fácil para João Ferreira e Filipe Palmeiro. A dupla lusa perdeu muito tempo na exigente etapa 3 do Dakar, em que os furos complicaram a vida a muitas equipas. Foram várias as queixas no final da etapa e vários carros a chegarem com pneus furados, o que mostra a dureza deste dia. Do lado de Ferreira, fica a satisfação de ter chegado ao fim, apesar do muito tempo perdido:
“Foi um dia menos conseguido, em que nunca conseguimos encontrar o ritmo certo”, explicou João Ferreira no final da etapa. “Perdemos algum tempo devido aos furos e à gestão de pneus feita até final e, num Dakar tão competitivo, isso reflete-se imediatamente na classificação. Ainda assim, conseguimos evitar problemas maiores e levar o carro até ao final, o que também faz parte da gestão da prova.” O piloto acrescenta que “o Dakar é longo e constrói-se dia após dia. O importante agora é manter a concentração, analisar o que aconteceu e voltar a um registo mais sólido já na próxima etapa”.
Foto: Comunicação João Ferreira
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI