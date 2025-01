Dakar, Etapa 3: João Ferreira 5º na etapa e sobe ao Top10 da geral

João Ferreira e Filipe Palmeiro conseguiram hoje um resultado muito positivo na terceira etapa do Dakar Rally 2025. Ao volante do Mini JCW 3.0d da X-Raid e movido a combustível 100% renovável da Repsol Portugal, o piloto de Leiria conseguiu o 5.º lugar da etapa, ascendendo ao 9.º lugar da geral, provisoriamente. O piloto de Leiria confirma assim um excelente início de Dakar, num momento em que vários dos principais candidatos tem sofrido rudes golpes nas suas aspirações, ainda antes da etapa da Maratona que tem início amanhã.

“Foi uma etapa muito boa para nós, apesar da muita pedra e pó que encontrámos no início. Fomos rápidos e consistentes e chegamos ao destino muito satisfeitos com o resultado e a exibição. A equipa vai agora preparar o carro para a dureza dos próximos dois dias, disputados em formato maratona, onde voltamos a ser desafiados pela organização antes do merecido dia de descanso em Ha’il”, afirmou o jovem piloto.

A quarta etapa do Dakar liga Al Henakiyah a Al’Ula e conta com 415 km cronometrados. Por mais difíceis que tenham sido os primeiros dias, não é tempo para vacilar. A etapa maratona será uma aventura e das grandes. Os participantes devem ter cuidado com o terreno vulcânico e trilhos técnicos que os conduzem atéAl’Ula e que prometem termina nos sempre esplêndidos desfiladeiros pelos quais aquela região saudita é famosa. A linha de chegada estará montada dentro do bivouac, que está fechado aos veículos e equipas de assistência.