Dakar, Etapa 3: Hélder Rodrigues recupera quase 20 posições | AutoSport

Depois de uma jornada marcada pelo infortúnio, na etapa 2, Hélder Rodrigues encetou na etapa 3 uma boa recuperação subindo da 28ª posição de partida até à 10º posição que ocupava ao km 335 quando o setor seletivo foi interrompido devido às condições meteorológicas. Aos comandos de um Can-Am inscrito pela South Racing e navegado por Gonçalo Reis, conseguiu fazer uma etapa muito positiva e conquistou importantes posições para poder voltar a atacar os lugares cimeiros da corrida.

“Foi um dia complicado. Partimos muito de trás, na posição 135, e choveu muito por isso não foi fácil gerir a jornada de hoje. No entanto, conseguimos ultrapassar as dificuldades e chegámos bem ao bivouac. Fomos com os pneus com muita pressão para não furar, mas como choveu o dia todo formou-se muita lama e foi complicado. O mais importante é que não furámos nem tivemos percalços de maior, ficámos atascados uma vez numa zona com muita lama, e correu tudo bem. Sabíamos que era dificil fazer um bom resultado à geral, no entanto, o principal objetivo era conseguir um bom lugar para que nas etapas seguintes possamos voltar a atacar”, referiu Hélder Rodrigues.

A quarta etapa do Dakar 2023 realiza-se em torno de Ha-Il e será composta por um setor seletivo com 425km. Os primeiros 100Km de dunas serão bastante exigentes. Ultrapassada essa fase, as pistas arenosas que conduzem a comitiva de regresso a Ha-il anteveem uma navegação difícil. É preciso muita concentração para interpretar e seguir as instruções do Roadbook.