Dakar, Etapa 3: Hélder Rodrigues com etapa limpa
Depois de dois dias difíceis, onde os contratempos se foram sucedendo, Hélder Rodrigues superou a terceira etapa do Rali Dakar 2026, uma exigente jornada que teve partida e chegada em Alula e onde os concorrentes tiveram pela frente um setor seletivo de 422 quilómetros, disputado maioritariamente em trilhos arenosos, onde a navegação se revelou particularmente complexa.
O piloto português terminou a etapa no Top 10 SSV, numa jornada onde foi a equipa número 134 a partir, vindo a terminar na posição 67 (todas as categorias incluídas). Uma prestação que lhe permite partir para a etapa maratona junto dos primeiros dez concorrentes da competição SSV onde poderá tentar recuperar posições.
“Finalmente conseguimos fazer uma etapa limpa. Partimos em 134º da geral, passamos muitos camiões e carros, mas terminamos a especial bem e amanhã já estamos no grupo da frente” referiu Hélder Rodrigues à chegada a Alula.
