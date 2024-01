Dakar, Etapa 3: Guillaume de Mevius liderava no WP4 | AutoSport

Numa altura em que os concorrentes já estão a começar a chegar ao waypoint 5, Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing), vencedor da 1ª etapa do Dakar, a liderar, com 43s de avanço para Romain Dumas/Max Delfino (Toyota Hilux Rebellion Racing) com Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov (Toyota Overdrive Racing) um pouco mais atrás.

Antes, Guerlain Chicherit que este ano trocou o BRX Hunter por uma Toyota Hilux assinou os melhores tempos no primeiro ponto intermédio, à frente do seu companheiro de equipa Overdrive, Guillaume De Mevius (14s atrás). Romain Dumas colocou um terceiro Toyota no top 3 provisório, a 20s do líder de então. Stéphane Peterhansel, o primeiro piloto a sair hoje para a pista, perdeu mais de 2 minutos ao fim de 26 quilómetros. O dia está a revelar-se ainda mais complicado para Seth Quintero, que rodava cerca de quatro minutos atrás de Chicherit.

Contudo, Guerlain Chicherit perdeu 20m08s’ no ponto intermédio seguinte, deixando o comando da especial para o seu colega de equipa do clã Toyota, Romain Dumas. Guillaume De Mevius estava a apenas 7s’ de Dumas.

Nasser Al Attiyah também mantinha um bom ritmo com o seu BRX Prodrive e registava o terceiro melhor tempo provisório, a apenas 8s do então líder. 10 carros estavam a menos de um minuto, com Carlos Sainz em décimo, a apenas 53s’ de Dumas. Hoje temos uma batalha renhida!

Mas também já há quem se esteja, de novo, a atrasar. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) já estão a 2m17s, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) estão a ceder 3m39s, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) estavam a perder quase cinco minutos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI