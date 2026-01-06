Dakar, Etapa 3 – Guillaume De Mévius: “Acho que perdemos o Dakar hoje”

À terceira etapa, Guillaume De Mévius terá dito adeus às hipóteses de lutar pela vitória. Perdeu mais de uma hora e meia e terminou em 64º, muito longe dos homens da frente. Um dia marcado por furos, erros e dificuldades em que Maria Luís Gameiro ajudou, dando uma roda ao belga, o que lhe permitiu chegar ao fim deste duro dia:

“Foi uma especial difícil para nós, mesmo muito difícil, infelizmente. Acho que perdemos o Dakar hoje. Tivemos furos e cometemos vários erros. No final, tivemos primeiro de esperar pelo Lionel Baud, que nos deu uma roda, mas ele também acabou por furar, por isso devolvemo-lhe a roda. Seguimos como conseguimos e, no fim, foi a Maria que nos deu uma roda para conseguirmos percorrer os últimos 15 a 20 km. Portanto, foi um dia complicado, um dia nada fácil”.